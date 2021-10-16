Девелоперы могут создать искусственный дефицит на рынке жилья бизнес-класса

Москва, 16 октября. Московский рынок жилья бизнес-класса постепенно остывает, и девелоперы могут попробовать восстановить рост цен за счет искусственного дефицита, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики агентства Knight Frank предупредили о вероятности рукотворного дефицита из-за переноса старта продаж квартир в проектах на 2022 год.

«Девелоперы сейчас выводят на рынок новое жилье бизнес-класса небольшими лотами, что позволяет им управлять ценовой политикой», — подтверждает коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис.

Другим средством повышения ценности жилья стала практика закрытых продаж. Ее стали применять в бизнес-сегменте, хотя ранее данный прием был характерен только для элитной недвижимости.

Причиной таких действий стала глобальная стабилизация отечественного рынка жилья. Она происходит постепенно по всему ценовому спектру.

Между тем на первичном рынке в Москве появились апартаменты площадью около 10 квадратных метров — это самые доступные варианты жилья в пределах МКАДа. В будущем такие объекты будет пользоваться все большей популярностью из-за подорожания недвижимости и падающих доходов населения, цитирует INFOX гендиректора Optima Developmen Давида Худояна.