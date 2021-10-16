Синоптики центра «Фобос» пообещали москвичам на следующей неделе потепление до +13 градусов

Москва, 16 октября. Москвичей ожидает кратковременное потепление во второй половине предстоящей недели, столбики термометра поднимутся до +13 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос».

Это будет последний всплеск тепла, предупредили синоптики. К выходным погода испортится, в регион придут холода. Средний температурный фон значительно опустится.

Перед потеплением в Москву придет волна холода, в понедельник и вторник возможно выпадение снега и образование гололеда. Столичным водителям стоит задуматься о смене резины на зимнюю, напомнили специалисты.

Зимой россиян ждет неустойчивая погода, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Резкие похолодания буду сменяться оттепелями, предупредил синоптик.