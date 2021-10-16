Служебные собаки Москвы помогли спасти 25 человек в 2021 году

Москва, 16 октября. Работники кинологической службы и их собаки помогли спасти 25 человек с начала текущего года в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

Московское подразделение Пожарно-спасательного центра состоит из 13 человек, среди которых восемь кинологов. Все они работают с аттестованными собаками различных пород. Участие псов помогает сократить время поиска пропавших людей. Для этого животному и кинологу потребуется два–три часа, а группе спасателей — около восьми.

«25 человеческих жизней спасли с начала года специалисты кинологической группы столичного Пожарно-спасательного центра», — говорится в сообщении.

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