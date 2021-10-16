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Риелторы рассказали о центральных районах Москвы с самой дешевой арендой

  /   Обновлено: 16 октября 2021 14:49
Экономика
Риелторы рассказали о центральных районах Москвы с самой дешевой арендой
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 16 октября. Больше всего недорогих квартир предлагается в аренду в Таганском районе Москвы. Порядка 28% квартир там сдаются по цене до 45 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на риелторскую компанию «Миэль».

Такая ситуация в данном райне объясняется большим массивом типового панельного жилья, которое находится в непосредственной близости от промзон. Второе место занимает Мещанский район, где аренда в пределах 45 тысяч рублей доступна для 25,3% от всех квартир. Далее следуют Басманный (24,51%) и Пресненский районы (20%), а на пятом месте оказались Хамовники, где при наличии такого же бюджета можно арендовать квартиру в 19,51% жилого фонда.

В целом средняя арендная цена на однокомнатные квартиры в Москве варьируется от 32 до 36 тыс. рублей. Колебания зависят от месяца, округа и уровня экспонируемых помещений.

Риелтор Олег Свиридов ранее рассказал, что жители РФ сталкиваются с повышением стоимости найма жилья после начала учебного года.

Как избежать проблем, арендуя квартиру, объяснил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Никаких договоренностей в устной форме быть не может — в договоре следует четко прописать сроки оплаты и условия, права и обязанности сторон, сумму предоплаты и штрафы в результате форс-мажоров, цитирует его «ФедералПресс».

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