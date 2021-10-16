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Экономика Москвы будет соответствовать общероссийскому уровню в ближайшие три года

  /   Обновлено: 16 октября 2021 13:04
Экономика
Экономика Москвы будет соответствовать общероссийскому уровню в ближайшие три года
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 октября. Московское правительство составило проект бюджета до 2024 года. К документу приложен прогноз по социально-экономическому развитию. Предполагается, что город будет развиваться так же быстро, как регионы, пишет РБК.

Мосгордума опубликовала проект бюджета и прогноз развития Москвы. Ожидается, что в 2021 году рост валового регионального продукта (ВРП) составит 4,2%, а на период до 2024 года 1 3%. Это совпадает с данными, которые приводит Минэкономразвития в целом по России.

Столица рассчитывает на более быстрый приток инвестиций. Адресная инвестиционная программа поможет властям привлечь больше средств. Их направят на развитие инфраструктуры: метро, автомобильных и железных дорог.

Дефицит бюджета в 300 млрд рублей для Москвы носит технический характер. Он покрывается переходящими контрактами, дополнительными доходами и экономией при расторговке контрактов, цитирует «ФедералПресс» мэра города Сергея Собянина.

Между тем российские активы стали пользоваться популярностью у иностранных инвесторов. Об этом свидетельствует информация, опубликованная организацией Emerging Portfolio Fund Research.

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