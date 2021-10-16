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Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 16 октября. Власти Москвы намерены открыть 35 станций и 76 километров линий метрополитена к 2024 году, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В последние месяцы текущего года также планируется завершить строительство 17 километров линий метро и девяти станций столичного метрополитена. На финальном этапе также находится реконструкция станции «Каховская».

«В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций», — приводит слова Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

Власти столицы также нацелены на завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, строительство новой Троицкой ветки, продление Калининско-Солнцевской линии до международного аэропорта Внуково и другое. Развитие транспортной инфраструктуры — одна из приоритетных инвестиционных задач столичных властей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица по большей мере адаптировалась к условиям, которые возникли на фоне пандемии, поэтому на прогресс столицы очередная волна не повлияет. Развитие города не будет останавливаться.

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москва метрополитен бочкарев
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