Школьница спасла тонущего в пруду ребенка в Подмосковье

Москва, 16 октября. Семиклассница из Ногинска спасла пятилетнего мальчика, который провалился с подмостков в пруд. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Гуляя с друзьями в парке «Волхонка», 13-летняя Алена Б. обратила внимание на пятилетнего мальчика. Девочку смутило, что он находился без присмотра родителей. Малыш рассказал ей, что у него нет опекунов дома, и он тут гуляет один. В какой-то момент ребенок помчался в сторону пруда. Там, не удержав равновесие, он упал в воду.

Школьница, не раздумывая, бросилась за ним. В водоеме она быстро отыскала захлебывающегося мальчика и вытащила его на берег. Когда он откашлялся и успокоился, Алена вместе с друзьями отвели его в один из ближайших магазинов, охранник которого вызвал полицию.

Позже выяснилось, что у малыша есть мама, он просто убежал, когда та отвлеклась. Известно, что Алена Б. занимается в центре допризывной подготовки молодежи, а также является одной из лучших учениц.

Ранее в Пскове сотрудник местного отдела полиции спас девочку, которая упала с моста. Школьницу доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.