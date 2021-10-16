Пожар на площади 400 «квадратов» произошел в здании военкомата на юго-востоке Москвы

Москва, 16 октября. Крупный пожар загорелся в здании военкомата в юго-восточной части Москвы. Огонь вспыхнул на территории 400 квадратных метров, сообщили в субботу утром в экстренных службах.

По данным телеканала РЕН ТВ, пламенем объято здание военного комиссариата, которое находится на Угрешской улице. На место прибыли спасатели, на данный момент они заняты ликвидацией огня.

Данных о пострадавших пока не поступало. Возможную причину и полные обстоятельства пожара еще предстоит установить.

Днем ранее огонь вспыхнул на газовой подстанции, которая находится на улице Грина в юго-западной части столицы. В результате происшествия травмы получил один человек.