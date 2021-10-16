Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 08:06
08:03
Общество
Новая песня Элтона Джона подняла исполнителя на вершину британских чартов впервые за 16 лет
08:01
Спорт
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
08:00
Политика
Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»
07:48
Общество
Российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М»
07:44
Общество
Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
07:43
Шоу-бизнес
Успенская показала фото поцелуя в губы с Басковым на фоне слухов об их связи
07:29
Армия
Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
07:22
Политика
Более 400 человек оказались фигурантами уголовного дела о госизмене на Украине
07:18
Происшествия
Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля на западе Албании
07:11
Общество
Автоэксперт Рязанов представил план подготовки машины к зиме
Все новости

Пожар на площади 400 «квадратов» произошел в здании военкомата на юго-востоке Москвы
Происшествия
Пожар на площади 400 «квадратов» произошел в здании военкомата на юго-востоке Москвы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 октября. Крупный пожар загорелся в здании военкомата в юго-восточной части Москвы. Огонь вспыхнул на территории 400 квадратных метров, сообщили в субботу утром в экстренных службах.

По данным телеканала РЕН ТВ, пламенем объято здание военного комиссариата, которое находится на Угрешской улице. На место прибыли спасатели, на данный момент они заняты ликвидацией огня.

Данных о пострадавших пока не поступало. Возможную причину и полные обстоятельства пожара еще предстоит установить.

Днем ранее огонь вспыхнул на газовой подстанции, которая находится на улице Грина в юго-западной части столицы. В результате происшествия травмы получил один человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожар на площади 400 «квадратов» произошел в здании военкомата на юго-востоке Москвы
пожар москва мчс военкомат
Комментировать