Водитель Ford Fiesta погиб после столкновения с деревом на юго-западе Москвы

Москва, 15 октября. ДТП с участием автомобиля Ford Fiesta произошло на Молодцовском проезде в Москве. Смертельные травмы получил молодой водитель легковушки.

Предварительно установлено, что мужчина 1993 года рождения не справился с управлением и наехал на дерево. В результате столкновения водитель получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался.

«На Молодцовском проезде мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем "Форд Фиеста", не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм он скончался», — говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Ранее смертельное ДТП с четырьмя погибшими произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. Участниками аварии стали автобус и легковой автомобиль.