Московский ресторатор потребовал от государства компенсации по коммунальным платежам

Москва, 15 октября. Власти должны компенсировать заведениям общепита затраты на коммунальные услуги за весь 2021 год, а не только за третий квартал, заявил Общественной службе новостей ресторатор Антон Табаков.

Московские власти ранее пообещали владельцам кафе и ресторанов, где привито более 60% сотрудников, компенсировать затраты на коммунальные платежи за третий квартал текущего года. Прием заявок начнется 28 октября.

«Это бизнесу не помешает. Если бы они компенсировали не только за третий квартал, но и за первые два — было бы ещё более правильно. А вакцинироваться или нет — это выбор любого сотрудника. Личный выбор, не принуждение. Я ничего плохого в вакцинации не вижу. Всё что обещается, не значит, что исполняется», — считает Табаков.

Семь московских ресторанов ранее впервые в истории получили звезду «Мишлен». Торжественная церемония наград состоялась в концертном зале «Зарядье».