Собянин предупредил злостных нарушителей тишины о штрафах в Москве

Москва, 15 октября. Только злостные нарушители будут наказываться штрафами за преднамеренное нарушение тишины в Москве. Они коснутся владельцев автомобилей и мотоциклистов, поведение которых является беспредельным хамством.

Штрафами будут наказывать только «ошалевших» водителей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы не собираемся их обижать. Речь идет о тех, кто преднамеренно злостно нарушает тишину в городе, когда они убирают глушитель, специально его настраивают, чтобы он ревел, как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам», — сказал глава города.

Ранее Собянин предложил ужесточить ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время. Он предложил ввести запрет на использование машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если те причиняют беспокойство гражданам в ночное время.