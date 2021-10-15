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Собянин предупредил злостных нарушителей тишины о штрафах в Москве
Общество
Собянин предупредил злостных нарушителей тишины о штрафах в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 15 октября. Только злостные нарушители будут наказываться штрафами за преднамеренное нарушение тишины в Москве. Они коснутся владельцев автомобилей и мотоциклистов, поведение которых является беспредельным хамством.

Штрафами будут наказывать только «ошалевших» водителей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Мы не собираемся их обижать. Речь идет о тех, кто преднамеренно злостно нарушает тишину в городе, когда они убирают глушитель, специально его настраивают, чтобы он ревел, как ошалевший бык, и носятся на этом мотоцикле с утра до вечера по спальным районам», — сказал глава города.

Ранее Собянин предложил ужесточить ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время. Он предложил ввести запрет на использование машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если те причиняют беспокойство гражданам в ночное время.

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