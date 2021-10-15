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Собянин заявил, что пандемия коронавируса не остановит развитие Москвы
Общество
Собянин заявил, что пандемия коронавируса не остановит развитие Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 15 октября. Администрация Москвы может ввести краткосрочные ограничительные меры в столице, связанные с пандемией коронавируса. Однако развитие города не будет останавливаться, заявил глава города Сергей Собянин.

Москва по большей мере адаптировалась к условиям, которые возникли на фоне пандемии, поэтому на прогресс столицы очередная волна не повлияет. Об этом Собянин рассказал в интервью телеканалу ТВЦ.

«В целом... мы не будем останавливаться в развитии города, пандемия или нет, город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит», — сказал мэр столицы.

Ранее Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19. По словам градоначальника, сохраняется высокая динамика заражений. Он также отметил, что новую волну коронавируса в столице можно назвать достаточной сложной.

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