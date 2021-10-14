Собянин оценил новую волну заболеваемости COVID-19

Москва, 14 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новую волну коронавируса в столице можно назвать достаточной сложной.

По словам градоначальника, сохраняется высокая динамика заражений. Об этом он заявил в эфире на телеканале ТВЦ.

«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», — сказал мэр Москвы.

Собянин заявил, что за последние недели в российской столице рост заболеваемости COVID-19 составил 20–30%. При этом динамика роста не уменьшается. В связи с этим глава столицы призвал граждан вакцинироваться и подумать о своем здоровье, особенно пожилым людям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ от прохождения процедуры вакцинации на фоне пандемии коронавирусной инфекции безответственен. По словам Пескова, власти России должны продолжать объяснять важность прохождения вакцинации от коронавируса. Это позволит решить проблему заболеваемости COVID-19.