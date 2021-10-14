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Московский фестиваль прессы в этом году пройдет в онлайн-формате
Общество
Московский фестиваль прессы в этом году пройдет в онлайн-формате
pixabay.com  /  Andrys

Москва, 14 октября. Заместитель первого секретаря Союза журналистов Москвы Виктор Галустян раскрыл подробности проведения XIX Московского фестиваля прессы, который в этом году будет проходить в онлайн-формате.

Ограничения связаны с пандемией коронавируса нового типа, однако организаторы не растерялись и выбрали площадку издания «Вечерняя Москва» для проведения ежегодного мероприятия. Как и в прошлом году, гости мероприятия не смогут лично пообщаться с яркими авторами, но получат возможность принять участие в видеоконференциях. Галустян отметил, что несмотря на сложности, гостей ждут три насыщенных дня. Фестиваль будет проходить до 16 октября.

«Вас, дорогие читатели, будут ждать три насыщенных дня: встречи с ведущими московскими издательствами и изданиями, актуальные беседы с блогерами и журналистами, мастер-классы, лекции. А еще в этом году мы впервые проведем фотоконкурс. Союз журналистов Москвы готовит целый ряд интересных мероприятий», — отметил известный журналист.

По его словам, самым важным событием фестиваля станет круглый стол с участием руководителей московских СМИ, сообщает «Вечерняя Москва», которая предоставит площадку для проведения. После того как спикеры выскажутся о современном состоянии и перспективах развития средств массовой информации, у участников будет полтора часа, чтобы задать интересующие вопросы.

Пока известные журналисты в Москве обсуждают проблемы развития СМИ, в Ленинградской области театралы инициировали новый фестиваль. Театр «На Литейном» выступил организатором первого форума-фестиваля «Область театра». Мероприятие будет проходить в Киришах с 12 по 16 октября.

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