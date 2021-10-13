Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Подмосковье с 14 октября

Москва, 13 октября. Сильные дожди ожидаются в Московской области в период с 13 по 15 октября. В связи с такими условиями Гидрометцентр России объявил в регионе желтый уровень погодной опасности.

По данным специалистов, степень интенсивности опасных погодных явлений достигает желтого уровня. Это означает, что погода представляет потенциальную опасность.

Дождь, который местами может быть очень сильным, прогнозируется в Подмосковье в период с 21:00 13 октября до 09:00 15 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В пресс-службе регионального минтранса рекомендовали автомобилистам соблюдать осторожность во время движения на дороге. Кроме того, важно соблюдать дистанцию, не использовать маневры и не нарушать скоростной режим.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал о повышении показателей ночных температур до +4...+7 градусов в центре Европейской России. Наблюдавшиеся ранее на этой территории страны заморозки ненадолго отступят.