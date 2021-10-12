Суд в Иваново вынес приговор бывшему сотруднику ОАО «РЖД» по делу о взятке

Иваново, 12 октября. Суд признал виновным в преступлении коррупционного характера бывшего заместителя начальника эксплуатационного вагонного депо Ярославль — Главный филиала «РЖД».

Следствие установило, что он незаконно получал деньги за выставление вагонов на станции Горино в городе Иваново под погрузку лома черного металла в Беларусь. При этом локомотив имел неисправности, запрещающие его эксплуатацию. Всего фигурант незаконно заработал 190 тыс. рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на четыре года.

Тем временем бывший зампрокурора Таганрога пойдет под суд за взятку в размере 100 тысяч рублей, которую ему передали в марте текущего года за непривлечение к ответственности одного предпринимателя после прокурорской проверки.