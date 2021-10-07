Иномарка врезалась в проходную МИФИ на Каширском шоссе в Москве

Москва, 7 октября. Здание проходной Московского инженерно-физического института (МИФИ) пострадало в результате ДТП.

Авария произошла вечером 7 октября на Каширском шоссе в Москве. Предварительно установлено, что иномарка протаранила проходную столичного вуза, передает «Пятый канал».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Согласно данным СМИ, травмы получили два человека. Выясняются обстоятельства и детали произошедшего.

В Москве ранее продлили арест 19-летней Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе. Девушка проведет под арестом до 24 марта 2022 года.