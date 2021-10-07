Новый рекорд атмосферного давления установлен в Москве

Москва, 7 октября. Синоптики зафиксировали новый рекорд атмосферного давления в российской столице, заявили в центре погоды «Фобос».

На протяжении 11 дней в центральной части России наблюдается повышенный фон атмосферного давления. По данным на 7 октября, барометры, установленные на метеостанции ВДНХ в Москве, показали значения в 769,6 мм ртутного столба. Синоптики не исключают, что 8 октября может быть установлен новый рекорд атмосферного давления.

Тем не менее есть вероятность, что пик столь высоких значений все же пройден. Показания барометров с каждым днем будут падать. К климатической норме они вернутся к середине следующей недели. Прежний рекорд высокого атмосферного давления был установлен в 2014 году. Тогда показатель составил 767,2 мм ртутного столба.

Ночь на 7 октября стала самой холодной для Москвы. Термометры на ВДНХ показали 0,4 градуса ниже нуля. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие несколько дней в Москве сохранится прохладная погода. Не исключены заморозки до −2 градусов.