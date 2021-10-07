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Создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава скончался в 80 лет

  /   Обновлено: 07 октября 2021 15:49
Общество
Создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава скончался в 80 лет
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 7 октября. Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в «Ростех») по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава умер на 81-м году жизни.

Печальное известие сообщили коллеги усопшего. Они принесли искренние соболезнования родным и близким, отметив, что «ушла целая эпоха в создании передовой авионики».

Под чутким руководством Джанджгавы были разработаны аппаратура для истребителя Су-27 и прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29. Ученый одним из первых участвовал в создании комплексов управления летательными аппаратами, систем навигации по геофизическим полям, интеллектуальных цифровых систем. На его счету множество наград и званий.

Накануне стало известно, что сенатор от Адыгеи Селезнев умер от последствий коронавируса. Ему было 62 года.

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самолет джанджгава умер
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