Создатель аппаратуры МиГ-29 и Су-27 Джанджгава скончался в 80 лет

Москва, 7 октября. Заместитель генерального директора КРЭТ (входит в «Ростех») по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам бортового оборудования Гиви Джанджгава умер на 81-м году жизни.

Печальное известие сообщили коллеги усопшего. Они принесли искренние соболезнования родным и близким, отметив, что «ушла целая эпоха в создании передовой авионики».

Под чутким руководством Джанджгавы были разработаны аппаратура для истребителя Су-27 и прицельно-навигационный комплекс истребителя МиГ-29. Ученый одним из первых участвовал в создании комплексов управления летательными аппаратами, систем навигации по геофизическим полям, интеллектуальных цифровых систем. На его счету множество наград и званий.

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