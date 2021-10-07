Член Общественной палаты Дагестана Азизханов назвал идиотами избивших москвича в метро земляков

Москва, 7 октября. Представители Общественной палаты Дагестана раскритиковали инцидент, который произошел в московском метро с их земляками.

Трое уроженцев Дагестана жестоко избили москвича, который вступился за женщин в вагоне метро. Молодые люди бросили на пол пассажира и пинали ногами, сломав ему нос. Все трое задержаны и арестованы на два месяца.

Происшествие вызвало возмущение у дагестанских представителей общественности. Они подчеркнули, что религия и национальность не имеют никакого отношения к данному инциденту.

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов назвал приезжих с Кавказа «идиотами», отметив, что они опозорили не только себя, но и всю республику. Он призвал не судить о жителях Дагестана по поступку молодых людей, которым теперь придется ответить по закону за содеянное. Азизханов выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что это не единичный случай «свинского» поведения земляков.

Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь.