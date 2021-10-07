Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь

Москва, 7 октября. Отец устроившего драку в метро дагестанца объяснил его поведение. По словам родителя, во всем виновато спиртное, которое на родине сын не употреблял.

Родные дагестанца Магамаали Ханмагомедова, задержанного после избиения Романа Ковалева в метро, считают, что причина агрессии кроется в употреблении алкоголя. Молодой человек приехал в Москву из родного села Годорбери в начале недели. Вместе с земляками из Кизляра он жестоко избил пассажира, который вступился за женщин в вагоне электрички. Злоумышленники сломали потерпевшему нос и нанесли множество ушибов. Всех троих задержали полицейские.

Отец Ханмагомедова рассказал в интервью «Комсомольской правде», что сын все лето просидел дома и не употребляет алкоголь. Руки развязались, когда приехал в столицу России. Вероятно, именно спиртное и стало причиной случившегося, отметил он. По его словам, такое могло произойти с любым, добавив, что не защищает его.

Молодой человек имеет судимость за кражу велосипеда, которая произошла в прошлом году. Отец назвал это ошибкой. Мол, взял испорченный велосипед. Потом он пострадавшему заплатил 15 тысяч рублей, чтобы уладить дело. В итоге сыну назначили условный срок.

Тем временем дагестанцы возмутились поведением земляков, избивших пассажира метро в Москве.