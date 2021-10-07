Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 15:09
15:08
Общество
«Поле чудес» выйдет в эфир с обновленными декорациями
15:07
Происшествия
Член Общественной палаты Дагестана Азизханов назвал идиотами избивших москвича в метро земляков
15:06
Армия
Полковник ВС США Хукер предупредил Пентагон о колоссальных потерях в случае войны с Россией
15:05
Происшествия
Шесть человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбурге
15:05
Общество
Реализация проектов по строительству метрополитена продолжится в четырех городах России
15:04
Политика
Путин открыл оперативное совещание Совбеза словами о внутренней безопасности России
14:57
Происшествия
Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге
14:56
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин взорвали банкомат в сетевом магазине
14:54
Происшествия
«Позорят свои имя и семьи»: дагестанский министр Муслимов осудил избиение в московском метро
14:54
Армия
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания конкурирующих европейских военных структур
Все новости

Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
Происшествия
Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
Невские Новости

Москва, 7 октября. Отец устроившего драку в метро дагестанца объяснил его поведение. По словам родителя, во всем виновато спиртное, которое на родине сын не употреблял.

Родные дагестанца Магамаали Ханмагомедова, задержанного после избиения Романа Ковалева в метро, считают, что причина агрессии кроется в употреблении алкоголя. Молодой человек приехал в Москву из родного села Годорбери в начале недели. Вместе с земляками из Кизляра он жестоко избил пассажира, который вступился за женщин в вагоне электрички. Злоумышленники сломали потерпевшему нос и нанесли множество ушибов. Всех троих задержали полицейские.

Отец Ханмагомедова рассказал в интервью «Комсомольской правде», что сын все лето просидел дома и не употребляет алкоголь. Руки развязались, когда приехал в столицу России. Вероятно, именно спиртное и стало причиной случившегося, отметил он. По его словам, такое могло произойти с любым, добавив, что не защищает его.

Молодой человек имеет судимость за кражу велосипеда, которая произошла в прошлом году. Отец назвал это ошибкой. Мол, взял испорченный велосипед. Потом он пострадавшему заплатил 15 тысяч рублей, чтобы уладить дело. В итоге сыну назначили условный срок.

Тем временем дагестанцы возмутились поведением земляков, избивших пассажира метро в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Отец избившего пассажира московского метро дагестанца обвинил во всем алкоголь
срок сын отец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru