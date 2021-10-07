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«Я не почувствовал страха»: избитый дагестанцами в метро рассказал, почему заступился за девушку

  /   Обновлено: 07 октября 2021 14:17
Происшествия
«Я не почувствовал страха»: избитый дагестанцами в метро рассказал, почему заступился за девушку
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Москва, 7 октября. Пострадавший при избиении тремя уроженцами Дагестана рассказал подробности инцидента в вагоне поезда московского метро. Роман К. был жестоко избит после того, как заступился за девушку, на которую бросились злоумышленники.

Молодой человек рассказал, что одна из пассажирок попросила дагестанцев вести себя потише. Но это замечание только разозлило их и они бросились на девушку. В этот момент, 25-летний Роман не почувствовал никакого страха, а просто понял, что необходимо заступиться, объяснил он изданию РЕН ТВ.

«От кого-то сбоку прилетело. Они на трех сиденьях сидели. Кулаком прямо под челюсть, я не отключился, но осел», - вспомнил подробности произошедшего москвич.

В тот день Роман возвращался от своей девушки, которая познакомила его со своими родителями. Возлюбленная молодого человека уже четыре раза приходила навещать его в больницу.

Пострадавший также отметил, что врачи диагностировали у него перелом носа, который нужно вправлять, сейчас у него на лице сильный отек. Роман выразил надежду, что после такой резонансной истории больше людей будут вступаться за беззащитных.

Ранее Роман отказался принимать извинения от нападавших и заявил, что их необходимо показательно посадить в тюрьму для того, чтобы впредь пресечь подобные ситуации.

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