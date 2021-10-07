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Избитый дагестанцами москвич отказался принимать извинения от нападавших

  /   Обновлено: 07 октября 2021 11:58
Происшествия
Избитый дагестанцами москвич отказался принимать извинения от нападавших
pixabay.com  /  Ella_87

Москва, 7 октября. Роман Ковалев, избитый в метро тремя выходцами из Дагестана, отказался принимать извинения от нападавших. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Ковалев также рассказал свою версию случившегося. По его словам, приезжие громко шумели, одна из девушек в вагоне попросила их вести себя потише, однако гости столицы неадекватно отреагировали на просьбу.

«Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти. Их просто посадить нужно показательно», — цитирует Ковалева Telegram-канал Life Shot.

Инцидент с избиением молодого человека произошел два дня назад на «синей» ветке московского метро. Избиение Ковалева случилось прямо в вагоне поезда. Нападавшие попытались скрыться с места преступления, однако вскоре были вычислены по камерам наблюдения и задержаны полицией. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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москва драка извинения
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