ФАН публикует кадры с места пожара в историческом здании в центре Москвы

Москва, 7 октября. Московские спасатели тушат пожар в доме, построенном в начале XIX века. Произошло обрушение на 100 кв. м. Есть угроза, что деформация конструкции продолжится.

Пламя охватило здание, расположенное на углу Покровки и Старосадского переулка. Площадь возгорания составляет 300 кв. м. В результате ЧП произошло обрушение. Существует угроза, что оно продолжится.

Построенное в начале XIX века здание является объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время в нем расположились кафе и магазины. О пострадавших не сообщается.

Тем временем следователи в Москве начали проверку после пожара в доме престарелых, сообщало РИАМО. Возгорание накануне произошло в одном из частных домов для престарелых, расположенный в поселении Сосенское на территории новой Москвы. Пламя вспыхнуло на мансардном этаже.