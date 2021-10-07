Новый сервис по вывозу ненужных вещей появится на портале mos.ru

Москва, 7 октября. Экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей» запустят в российской столице на базе сайта mos.ru. Воспользовавшись им, горожане смогут избавиться от крупногабаритных предметов.

Например, при желании москвичам помогут утилизировать различную технику и даже автомобили. Услуга по вывозу крупногабаритного металлсодержащего и металлического мусора будет бесплатной, подчеркнули в администрации мэра российской столицы. Заявку можно оставить после авторизации на mos.ru. Услуга доступна москвичам старше 18 лет.

Максимальное количество предметов в одной заявке — 20. Процесс вывоза ненужных вещей может занять до 30 минут. Крупногабаритные предметы и мебель придется демонтировать самостоятельно до приезда специалистов. Что касается газовых плит и котлов, их могут подготовить к вывозу только мастера.

На mos.ru ранее запустили сервис для участников программы реновации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Услуга позволяет в режиме онлайн сформировать заявление на участие. До конца года по программе реновации в Москве переселят еще до 50 тыс. человек.