Самая холодная ночь осени была зафиксирована в Москве

Москва, 7 октября. Первые осенние заморозки были зафиксированы на территории Москвы в ночь с 6 на 7 октября , сообщили в столичном Метеобюро.

Утром в первый четверг октября на территории Москвы температура воздуха впервые с начала осени опустилась ниже нуля градусов. Кроме того, в ближайшие несколько дней на территории российской столицы также ожидается прохладная погода.

«В 7:00 утра на ВДНХ было зафиксировано −0,4 градуса. Сегодня в Москве самая холодная ночь нынешней осени», — цитирует «Интерфакс» сообщение Метеобюро.

В ближайшие несколько дней в Москве, согласно данным синоптиков, также сохранится прохладная погода. В городе возможны заморозки до −2 градусов.

В отличие от столицы России, на территории города на Неве в первый четверг октября будет тепло и солнечно. Однако при этом в городе будет дуть сильный порывистый ветер. Местами он будет развивать скорость до 12 метров в секунду.