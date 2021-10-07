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Бизнесмены из Подмосковья смогут быстро получить субсидии на лизинг и модернизацию
Экономика
Бизнесмены из Подмосковья смогут быстро получить субсидии на лизинг и модернизацию
pixabay.com  /  StarFlames

Москва, 7 октября. Малый и средний бизнес в Московской области сможет получить субсидии на лизинг оборудования и модернизацию производства.

Телеканал «360» рассказал, кому положены выплаты в рамках государственной и региональной программы по поддержке предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Под субсидирование подпадает различное оборудование для производства, станки, спецтехника и универсальные мобильные платформы.

Условия программы подразумевает, что затраты на покупку выпущенного более пяти лет назад оборудования не возмещаются. Это же относится к бывшему в эксплуатации или предназначенному для торговли оборудованию.

Заявитель для получения субсидии должен быть зарегистрирован в качестве юрлица или ИП на территории Московской области и относиться к сфере малого или среднего бизнеса, вести бизнес в Подмосковье. Бизнес не должен иметь задолженности по налогам. Среднемесячная зарплата работников заявителя должна быть не меньше МРОТ.

Заявку можно подать в электронном виде. Она должна быть подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ранее Юрист Елена Эльгерт дала советы, как не стать жертвой обмана со стороны мошенников. Она рассказала, что к ней часто приходят жертвы обманов со стороны юристов, занимающихся банкротством.

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