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Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения мужчины в московском метро
Происшествия
Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения мужчины в московском метро
Пресс-служба СК РФ

Москва, 7 октября. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины в московском метро на станции «Первомайская». Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда.

О поручении Бастрыкина стало известно на сайте ведомства. В сообщении сказано, что действия избивших мужчину трех людей рассматриваются как признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганства).

Кроме этого, после установления всех обстоятельств произошедшего дело будет направлено в территориальный Следственный комитет России. Бастрыкин взял дело на личный контроль.

В вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро трое кавказцев напали на мужчину, который вступился за женщину. Решением суда приезжие на заработки были арестованы и помещены в СИЗО.

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