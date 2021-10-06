Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 22:14
22:13
Весь мир
Власти ЦАР занялись массовой электрификацией страны
22:12
Происшествия
Американские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе Техаса
22:11
Весь мир
Всемирный день продовольствия отпразднуют в центральноафриканской провинции Боали
22:09
Весь мир
Эфиопия открыла павильон на выставке «Экспо-2020» в Дубае
22:06
Весь мир
Население ЦАР выступило против неоколониальной политики Франции
21:59
Весь мир
Ndjoni Sango: общенациональный диалог поможет решить проблемы ЦАР
21:53
Весь мир
Кабинет министров ЦАР подвел итог первых 100 дней работы главы правительства
21:53
Общество
Блогеру Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября
21:49
Весь мир
Глава Нацсобрания ЦАР призвал Совбез ООН к полной отмене оружейного эмбарго
21:45
Весь мир
Как провал в Мали приблизил Макрона к потере поста президента Франции
Все новости

Избитый в московском метро мужчина поделился фотографией из больницы

  /   Обновлено: 06 октября 2021 21:30
Происшествия
Избитый в московском метро мужчина поделился фотографией из больницы
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 6 октября. Избитый в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро мужчина опубликовал свою фотографию из больницы.

Пострадавший Роман долгое время не выходил на связь. Многие неравнодушные пользователи Instagram написали под его фото комментарии и выражали готовность помочь.

Избитый в московском метро мужчина поделился фотографией из больницы
Prt Scr instagram.com  / @ _kova1ev

Напомним, что инцидент случился в понедельник в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Трое приезжих набросились на другого пассажира и стали его избивать ногами. Нападение на 25-летнего мужчину произошло на перегоне между станцией «Измайловская» и «Первомайская». МВД позже опубликовало видео задержания избивших пассажира метро кавказцев.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Избитый в московском метро мужчина поделился фотографией из больницы
больница москва избиение в метро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru