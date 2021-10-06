Избитый в московском метро мужчина поделился фотографией из больницы

Москва, 6 октября. Избитый в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро мужчина опубликовал свою фотографию из больницы.

Пострадавший Роман долгое время не выходил на связь. Многие неравнодушные пользователи Instagram написали под его фото комментарии и выражали готовность помочь.

Prt Scr instagram.com / @ _kova1ev

Напомним, что инцидент случился в понедельник в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Трое приезжих набросились на другого пассажира и стали его избивать ногами. Нападение на 25-летнего мужчину произошло на перегоне между станцией «Измайловская» и «Первомайская». МВД позже опубликовало видео задержания избивших пассажира метро кавказцев.