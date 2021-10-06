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Михаил Гордин стал новым и.о. ректора МГТУ имени Баумана
Общество
Михаил Гордин стал новым и.о. ректора МГТУ имени Баумана
wikipedia.org

Москва, 6 октября. Минобрнауки России назначило нового исполняющего обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Так, с 7 октября в должность вступает выпускник вуза Михаил Гордин, который начал свой трудовой путь в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Последнее место работы — ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», занимаемая должность — генеральный директор», —говорится в сообщении.

С апреля 2010 года ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана был Анатолий Александров. О причинах его ухода с поста на данный момент ничего неизвестно.

Как стало известно ранее, 15 ноября пост покинет ректор Финансового университета при Правительстве России Михаил Эскиндаров. Сообщение о его уходе опубликовано на сайте учебного заведения.

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москва ректор бауманка
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