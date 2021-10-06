Правительство Москвы простимулирует развитие бизнеса через новые гранты

Москва, 6 октября. Предприниматели столицы получат порядка 500 млн рублей в виде субсидий и грантов.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте», что городские предприниматели будут дополнительно поддержаны властями Москвы на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа», — гласит текст публикации градоправителя.

По словам мэра, в 2021 году правительство Москвы одобрило примерно 1,5 тыс. заявок на получение субсидий и выделение грантов. Сумма мер поддержки составила около 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что бизнесмены получали возможность восполнить свои затраты на ЖКУ, кредитные проценты, приобретение необходимого оборудования и компенсировать траты по другим направлениям.

По подсчетам Собянина, темпы заражаемости коронавирусом в Москве не максимальные, но уже сейчас наблюдается сложная динамика. Соответствующей оценкой градоначальник поделился с главой государства Владимиром Путиным и членами кабмина.