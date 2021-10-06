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Вильфанд объяснил, как долго продержится повышенное атмосферное давление в Москве

  /   Обновлено: 06 октября 2021 16:54
Общество
Вильфанд объяснил, как долго продержится повышенное атмосферное давление в Москве
pixabay.com

Москва, 6 октября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рекордно высокое атмосферное давление продолжит сохраняться на территории Москвы.

По словам синоптика, высокие показатели атмосферного давления до 769 миллиметров ртутного столба и дальше будут фиксироваться в российской столице. Они продержатся до конца рабочей недели.

«Давление сейчас в Москве, в течение последних пяти дней, от 762 миллиметров ртутного столба до 768 миллиметров ртутного столба», — сообщил Вильфанд в среду в рамках общения с журналистами на пресс-конференции.

Специалисты прогнозируют, что этот показатель будет оставаться в рамках 768-769 миллиметров ртутного столба. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра добавил, что негативное влияние высокого давления на здоровье людей не доказано.

Как ранее сообщалось, новый рекорд атмосферного давления зафиксирован в Москве 6 октября. Барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба.

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москва гидрометцентр атмосферное давление
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