Две новые трамвайные линии построят на юге и востоке Москвы

Москва, 6 октября. Две новые трамвайные линии появятся в Москве. Их протянут на юге и востоке российской столицы. Проекты выставили для обсуждения на портал «Активный гражданин».

Новый трамвайный путь появится от Чертановской улицы до станции второй линии Московского центрального диаметра «Покровское». Ее протяженность составит 3,01 километра. Трамвайную линию подключат к уже существующему пути в этом районе. Также в рамках проекта обустроят 15 остановок наземного транспорта и трамвая.

Вторую линию планируют построить от Открытого шоссе до станции метрополитена «Измайловская». Путь подключат к уже существующим линиям, чтобы организовать подвоз граждан к станциям Арбатско-Покровской и Сокольнической линиям метро. Новые пути позволят москвичам и гостям города комфортнее передвигаться между районами.

Активное строительство для улучшения инфраструктуры города также проводится в Санкт-Петербурге, сообщалось ранее. Станцию петербургского метрополитена «Театральная» активно строят в Северной столице.