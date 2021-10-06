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Москвичам рекомендовали не торопиться со сменой резины на авто
Общество
Москвичам рекомендовали не торопиться со сменой резины на авто
pixabay.com  /  geralt

Москва, 6 октября. Жителям Москвы рассказали, когда стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю.

Лучше всего начинать менять резину 9 или 10 ноября, поделился своим мнением руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«В октябре менять резину не нужно. Дело в том, что если температура устойчиво ниже плюс 5 градусов, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять», — объяснил метеоролог специфику «переобувки» машины в это время года.

Текущие климатические наблюдения Гидрометцентра показывают, что похолодания активизируются только по истечении первой трети ноября. Так, устойчивый переход температурного режима через 0 градусов в течение 30 лет происходит именно в этом временном промежутке, что и актуализирует смену летней резины на зимнюю.

Согласно статистике, автолюбители выбрасывают на свалку порядка 25 млн тонн отработанных покрышек каждый год. Ученые же хотят правильно утилизировать использованные шины, поэтому среди доступных перспектив для «обувки» — отправка на стройки.

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авто вильфанд летняя и зимняя резина
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