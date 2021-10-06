Новый рекорд атмосферного давления зафиксирован в Москве 6 октября

Москва, 6 октября. Московские синоптики зафиксировали очередной рекорд атмосферного давления, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, барометр показал 768,1 миллиметра ртутного столба. С начала октября это уже пятый рекорд подряд, добавила специалист в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что предыдущий максимум для этого дня наблюдался в российской столице 6 октября 2014 года. Тогда атмосферное давление достигло 766,6 миллиметра ртутного столба. К так называемой «барической горе» привело усиление антициклона, господствующего на европейской части России.

Терапевт Андрей Звонков ранее посоветовал диету во время рекордного атмосферного давления. По его словам, в первую очередь стоит отказаться от употребления соленой пищи.

Российские метеорологи также составили прогноз на грядущую зиму. Она может оказаться холодной и аномально снежной, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».