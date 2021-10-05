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Имидж-стилист вместе с дочерью погибли при пожаре в московской многоэтажке
Происшествия
Имидж-стилист вместе с дочерью погибли при пожаре в московской многоэтажке
poltava.mns.gov.ua  /  Пресс-служба МЧС в Полтавской области

Москва, 5 октября. Жительница Москвы и ее малолетняя дочь погибли при пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома на юге Москвы. Погибшей оказалась известный имидж-стилист.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову, все произошло в ночь на 5 октября в доме на Сумском проезде. В результате погибла женщина 1980 года рождения и ее малолетняя дочь. Кроме того, еще одна девочка 2017 года рождения и пожилая женщина были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

«Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки», — заявила Иванова.

По уточненным данным, жертвами трагедии стали имидж-стилист Ольга Афонская с 10-летней дочерью. Они пытались спастись от огня, но задохнулись. Еще одна дочка Афонской сейчас находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в петербургском яхт-клубе.

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