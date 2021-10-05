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Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тестирование на COVID-19 в школах

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:20
Общество
Власти Москвы планируют внедрить экспресс-тестирование на COVID-19 в школах
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 5 октября. Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию планируют запустить в общеобразовательных заведениях Москвы.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Школьники смогут регулярно сдавать анализ на наличие COVID-19. Кроме того, массовое тестирование на коронавирусную инфекцию запустят среди жителей Москвы через одну–две недели.

Собянин ранее анонсировал открытие 30 новых пунктов для проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Процедуру можно будет сделать в торговых и многофункциональных центрах города. Увеличение объемов и темпом тестирования станет одним из важных шагов для обеспечения контроля за санитарными требованиями в столице.

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