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В Московском зоопарке поселился гибрид суматранского и амурского тигров Степан
Общество
В Московском зоопарке поселился гибрид суматранского и амурского тигров Степан
Калининградский зоопарк

Москва, 5 октября. Крупный хищник переехал в Московский зоопарк из Великого Устюга. Новый житель является гибридом суматранского и амурского тигров.

Шестилетний Степан прошел месячный карантин и теперь переехал в свой новый вольер. Выйдя на улицу, он стал с любопытством изучать окружающий его мир — хищник все обнюхал, искупался в бассейне и сломал небольшое дерево.

Зоологи отметили, что животное очень любит воду. Все игрушки, которые ему понравились, он перенес ближе к воде.

Сотрудники зоопарка подчеркнули, что тигр поначалу сильно рычал на них, но через какое-то время стал фыркать им в качестве приветствия. Представитель семейства кошачьих быстро привык к новым людям.

Любой желающий теперь может познакомиться с интересным обитателем учреждения. Крупный тигр Степан проживает в новом корпусе по соседству с гималайским медведем.

В конце сентября Московский зоопарк пополнился краснокнижной парой медоедов, сообщал телеканал «360». Животные прибыли в Россию из Чехии.

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