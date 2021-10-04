Глобальный сбой не затронул городские телефоны и радиоточки Москвы

Москва, 4 октября. Вещание радиоканалов в Москве продолжается в штатном режиме, сбоев в работе городской телефонии в столице тоже не наблюдается.

Глобальный сбой затронул работу многих сервисов и социальных сетей по всему миру. Однако на проводном вещании в Москве это не отразилось. На горячей линии ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» заявили, что не получали жалоб от столичных жителей.

Аналогичное мнение высказали корреспонденты агентства ТАСС, проживающие в разных районах Москвы. Радиоточки в их квартирах функционируют в нормальном режиме. В «Российской телевизионной и радиовещательной сети» также подтвердили, что не получали отчеты о некорректной работе эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в Москве.

Ситуацию с глобальным сбоем ранее прокомментировал экс-сотрудник ЦРУ, американский технический специалист Эдвард Сноуден. На своей странице в Twitter он написал, что всего за день мир превратился в более «здоровое» место.