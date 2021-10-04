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Мэр Москвы не исключил возвращение к практике лотерей после вакцинации от COVID-19
Общество
Мэр Москвы не исключил возвращение к практике лотерей после вакцинации от COVID-19
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 4 октября. Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поэтому власти столицы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Осенний рост заболеваемости наблюдается в столице, в связи с чем эпидемиологическая обстановка внушает тревогу, заявил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Власти Москвы планируют вернуться к практике лотерей для тех, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, добавил глава города. Он напомнил, что в осенний сезон гражданам необходимо соблюдать особую осторожность, придерживаясь санитарных требований по COVID-19.

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собянин вакцинация лотереи коронавирус
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