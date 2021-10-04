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Водители смогут оплатить проезд по ЦКАД в Подмосковье через портал «Госуслуги»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:40
Общество
Водители смогут оплатить проезд по ЦКАД в Подмосковье через портал «Госуслуги»
Агентство «Москва»  /  Киселев Сергей

Москва, 4 октября. Оплатить проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье теперь можно с помощью портала «Госуслуги», сообщили в пресс-службе «Автодора».

Водители получили возможность оплатить проезд и штрафы упрощенно. Для это необходимо скачать приложение «Госуслуги». Долг за передвижение по трассе с безбарьерной системой оплаты «Свободный поток» нужно погасить за пять суток после поездки. В противном случае автомобилисту грозит штраф. Водителям легковушек придется заплатить 1500 рублей, грузовиков и автобусов — 5000 рублей.

В Московской области в августе поздравили водителя, который стал 25-миллионным автомобилистом, проехавшим по ЦКАД. Мероприятие состоялось в центральном пункте управления объектом в регионе, пишет «Подмосковье сегодня».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сентябре открыл первый участок велодороги Москва — Санкт-Петербург. Пилотную часть маршрута запустили в Дмитрове.

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госуслуги оплата цкад
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