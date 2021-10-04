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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Москве

  /   Обновлено: 04 октября 2021 08:03
Происшествия
Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Москве
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 4 октября. Около 07:00 4 октября на Липецкой улице в городе Москва произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса маршрута номер 289.

По данным Telegram-канала столичного департамента транспорта, инцидент произошел в районе дома 2, корпус 13. Водитель легковушки проигнорировал запрещающий знак светофора и продолжил движение. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение с автобусом.

В городском транспорте никто не пострадал. Водитель легкового автомобиля получил небольшие повреждения. Медики оказали ему помощь на месте. Сотрудники Госавтоинспекции изучают ситуацию для составления полной картины произошедшего.

Ночью 4 октября в Красноярском каре рейсовый автобус съехал с трассы Р-257 «Енисей» в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек.

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