Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Москве

Москва, 4 октября. Около 07:00 4 октября на Липецкой улице в городе Москва произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса маршрута номер 289.

По данным Telegram-канала столичного департамента транспорта, инцидент произошел в районе дома 2, корпус 13. Водитель легковушки проигнорировал запрещающий знак светофора и продолжил движение. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение с автобусом.

В городском транспорте никто не пострадал. Водитель легкового автомобиля получил небольшие повреждения. Медики оказали ему помощь на месте. Сотрудники Госавтоинспекции изучают ситуацию для составления полной картины произошедшего.

Ночью 4 октября в Красноярском каре рейсовый автобус съехал с трассы Р-257 «Енисей» в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали пять человек.