Двойное ДТП на МКАД затруднило движение автомобилей у Косинской эстакады

Москва, 4 октября. Четыре полосы дороги перекрыты для движения автомобилей из-за ДТП на внешней стороне восьмого километра МКАД.

Авария произошла в районе Косинской эстакады. Предварительно установлено, что машина врезалась в автомобили, которые за несколько минут до этого попали в ДТП.

«На внешней стороне 8 км МКАД в районе Косинской эстакады произошла авария. Через несколько минут в автомобили — участников ДТП въехал еще один автомобиль», — сообщил московский дептранс в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Водителей просят объезжать аварийный участок дороги, так как для движения доступна лишь одна полоса из пяти.

Еще одно ДТП произошло поздно вечером на улице Новый Арбат в Москве. В результате происшествия травмы получил человек, переходивший проезжую часть.