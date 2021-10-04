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Двойное ДТП на МКАД затруднило движение автомобилей у Косинской эстакады
Происшествия
Двойное ДТП на МКАД затруднило движение автомобилей у Косинской эстакады
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 4 октября. Четыре полосы дороги перекрыты для движения автомобилей из-за ДТП на внешней стороне восьмого километра МКАД.

Авария произошла в районе Косинской эстакады. Предварительно установлено, что машина врезалась в автомобили, которые за несколько минут до этого попали в ДТП.

«На внешней стороне 8 км МКАД в районе Косинской эстакады произошла авария. Через несколько минут в автомобили — участников ДТП въехал еще один автомобиль», — сообщил московский дептранс в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Водителей просят объезжать аварийный участок дороги, так как для движения доступна лишь одна полоса из пяти.

Еще одно ДТП произошло поздно вечером на улице Новый Арбат в Москве. В результате происшествия травмы получил человек, переходивший проезжую часть.

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москва дтп мкад
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