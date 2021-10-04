Авария с участием пешехода произошла в Москве на Новом Арбате

Москва, 4 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Москве на улице Новый Арбат в районе 21-го дома. Об этом сообщил Telegram-канала столичного департамента транспорта.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Медики оказывают помощь пешеходу, который пострадал в результате инцидента. Подробности о его состоянии не приводятся.

Недавно крупная авария с участием автобуса произошла в Хабаровском крае. В ней пострадали по меньшей мере 12 человек, передает RT. Из их девятерым понадобилась госпитализация. Редакция ФАН опубликовала фотографии с места происшествия.