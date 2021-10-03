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Причиной крушения вертолета Robinson в 2016 году стала утрата контроля за высотой полета

  /   Обновлено: 03 октября 2021 22:13
Происшествия
Причиной крушения вертолета Robinson в 2016 году стала утрата контроля за высотой полета
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану  /  16.mchs.gov.ru

Москва, 3 октября. Частный малогабаритный воздушный борт Robinson потерпел крушение в Подмосковье. Аналогичное происшествие случилось в 2016 году — судно упало в Башкортостане.

Прошлая авария с участием вертолета произошла 14 марта 2016 года в Республике Башкортостан. Тогда, согласно выводам Комиссии Межгосударственного авиационного комитета, борт упал из-за того, что пилот потерял контроль над высотой снижения судна.

Пилот был вынужден сажать судно в трудных метеоусловиях на заснеженном поле, что идет вразрез с правилами визуальных полетов. Также трагедии способствовало запоздалое решение командира об изменении маршрута из-за испортившейся погоды. После расследования компетентные органы разработали соответствующие рекомендации, которые должны были повысить безопасность при полетах.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии с места авиакатастрофы, которая произошла в воскресенье в Московской области. Во время крушения вертолета погибли пилот и два пассажира. На снимках видны обломки вертолета Robinson и тела пассажиров.

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вертолет крушение robinson
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