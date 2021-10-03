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ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:31
Происшествия
ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson
vertolet.ru

Москва, 3 октября. Частное малогабаритное воздушное судно Robinson разбилось в Лыткарино Московской области. В распоряжении ФАН оказались фотографии с места происшествия.

Известно, что на борту вертолета были три человека, двое мужчин и женщина. По предварительной информации, во время полета у воздушного судна могла отказать одна из систем в двигателе.

ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson
Федеральное агентство новостей  / 

 

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались снимки с места трагедии. На них можно увидеть разрушенный вертолет желтого цвета. Среди обломков находятся тела погибших.

ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson
Федеральное агентство новостей  / 

Борт упал на территории детского городка завода ЗИЛ. Находившиеся в вертолете пассажиры погибли на месте. Один из свидетелей трагедии акцентировал внимание на том, что после падения судно не загорелось.

К месту происшествия прибыли работники экстренных и оперативных служб. Правоохранители и спасатели занимаются выяснением всех причин и обстоятельств, которые привели к авиакатастрофе.

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вертолет крушение robinson
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