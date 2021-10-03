Синоптик Позднякова предупредила москвичей о заморозках после 20 октября

Москва, 3 октября. Первые серьезные заморозки придут в российскую столицу после 20 октября, заявила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Сейчас в Москве наблюдается довольно однородная погода. В связи с этим сложно предугадать, какой день окажется самым холодным. На предстоящей неделе в Москве сохранится ясная погода, отметила Татьяна Позднякова. Морозы пока не прогнозируются.

«Середина недели по дневным показателям пока самая теплая», — добавила собеседница «Вечерней Москвы».

В эту субботу в Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления. Предыдущий установлен 2 октября. Он держался с последней трети XX века. В первое воскресенье октября синоптики зафиксировали показатель 762,1 мм ртутного столба. Нормой считается значение в 760 мм ртутного столба.