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Симоньян призвала освободить задержанного в Белоруссии журналиста «Комсомольской правды»

  /   Обновлено: 03 октября 2021 18:38
Происшествия
Симоньян призвала освободить задержанного в Белоруссии журналиста «Комсомольской правды»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 3 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала белорусские власти рассказать, за что задержан журналист «Комсомольской правды» и когда его отпустят.

Представитель СМИ Можейко бесследно исчез. Пропажу подтвердил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Накануне стало известно, что он находится в изоляторе в Минске.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян задалась вопросом, почему журналиста Можейко задержали и за что. Она сказала, что если его «действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история». Симоньян напомнила, что американский специалист Эдвард Сноуден много лет прячется в России от правосудия США и «даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее заявил, что отношение Белоруссии к журналистам и СМИ оставляет желать лучшего. Он отметил, что обстоятельства, которые он слышал по делу журналиста Можейко, притянуты за уши.

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симоньян журналист можейко
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