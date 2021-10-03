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Новые офисы в Москве строятся быстрее прогнозов

  /   Обновлено: 03 октября 2021 14:55
Экономика
Новые офисы в Москве строятся быстрее прогнозов
pixabay.com

Москва, 3 октября. Аналитики компании Cushman & Wakefield подвели итоги III квартала года в секторе развития столичной офисной недвижимости.

Офисный сегмент активно развивается сейчас в российской столице. Эксперты указывают на высокие темпы ввода новых площадей, а также фиксируют повышенный спрос на аренду помещений.

Специалисты ожидают, что в текущем году объем построенных новых офисов достигнет 610 тыс. «квадратов», показав прирост в 20% к прогнозному показателю II квартала года. В Cushman & Wakefield полагают, что в конце 2021 года в Москве будет свободно 9,8% пространств под офисы классов А и В, что примерно соответствует 1,85 млн кв. метров. В конце 2020 года в городе были доступны 10,6% помещений аналогичного уровня.

Согласно подсчетам компании, средневзвешенная аренда в конце сентября этого года на 5,54% выше, чем в это же время прошлого года. Она равняется 22,1 тыс. рублей за квадратный метр в год. Всего с начала года компании заключили сделок по аренде и реализации офисов на 1,45 млн «квадратов» (+30% к 2020 году), указывает эксперт Cushman & Wakefield Полина Афанасьева.

Текущий прогноз организации гласит, что годовой объем спроса в период с 2021 по 2022 год расположится в коридоре между 1,7 и 1,8 млн квадратных метров.

Одним из самых крупных арендаторов Москвы является IT-гигант «Яндекс». Известно, что корпорация арендовала летом порядка 21 тыс. кв. м в бизнес-центре Neva Towers в районе «Москва-Сити».

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москва аренда офисная недвижимость Cushman & Wakefield
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