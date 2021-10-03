Водитель каршерингового авто спровоцировал массовое ДТП на юге Москвы

Москва, 3 октября. Шесть автомобилей столкнулись на юге Москвы. В ДТП никто не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Массовая авария произошла на пересечении улицы Кошкина и Каширского шоссе. Инспекторы ГИБДД установили, что инцидент спровоцировал водитель каршерингового автомобиля. Мужчина за рулем не справился с управлением и въехал в стоящие перед светофором машины.

От удара одно из авто перевернулось на бок. О пострадавших не сообщается. Помощь медиков никому из участников аварии не понадобилась. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Похожее ДТП произошло ранее на Каширском шоссе. Департамент транспорта Москвы сообщил о столкновении восьми машин.